"Ho un letto nel mio armadietto"

L'armadietto stesso è composto da due parti: quella superiore include una cassetta di sicurezza, porte usb per ricarica i propri apparecchi elettronici, caschi e targhette magnetiche personalizzate per ogni giocatore. La parte inferiore è ricca di funzionalità: c'è un sedile che si ripiega in un letto per fare un sonnellino o si distende per permettere un recupero col sistema NormaTec; un dock per iPad per guardare film o consumare contenuti non di football e un portabicchieri. Ogni parte, inoltre, si collega alla propria ventilazione. La parte superiore arieggia attraverso il tetto, mentre la parte inferiore attraverso il pavimento, mantenendo entrambi gli spazi puliti. All'interno dello spogliatoio c'è anche uno spazio dedicato agli ex Tigers che giocano ancora professionalmente, mentre all'esterno c'è un corridoio della NFL in onore delle vecchie stelle del club. Quelli attuali, invece, hanno scherzato sul fatto che avrebbero bisogno di una mappa per ricordarsi tutti i punti e non rischiare di arrivare in ritardo alle riunioni, oltre all'ironica promessa di andare a recuperare le lenzuola da casa per stabilizzarsi definitivamente nello spogliatoio. Del resto è proprio questo l'obiettivo che si è posta la società: donare loro un posto dove poter staccare la spina dal football con una serie di benefici. E a vedere la reazione dei giocatori, sembrano esserci riusciti.