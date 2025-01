Attentato New Orleans, morto ex giocatore football

Tra le 15 vittime dell'attentato di New Orleans, travolte dal pick up lanciato a folle velocità a Bourbon Street, c'è anche Tiger Bech, 28 anni, ex giocatore di football americano alla Princeton University dove aveva giocato dal 2017 al 2019. Ora lavorava come broker a New York e aveva deciso di festeggiare il suo compleanno a New Orleans, per festeggiare il suo compleanno. La notizia è stata data dal fratello Jack, anche lui ex giocatore, ricevitore alla Texas Christian University.