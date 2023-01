Dopo la grande paura, il sollievo di un’ottima notizia: Damar Hamlin, il giocatore dei Buffalo Bills che ha avuto un infarto in campo durante una partita di Nfl, è tornato a casa. Lo riferiscono i media Usa. Il 24enne, rianimato sul posto, ha lasciato la terapia intensiva dell’ospedale di Cincinnati, dove era stato portato subito dopo l’arresto cardiaco. Non essendo più in condizioni critiche, è stato quindi giudicato in grado di affrontare il viaggio per essere curato e monitorato nell’ospedale di Buffalo, nello stato di New York. L'atleta 24enne aveva mostrato continui segni di miglioramento, stupendo i medici, tanto che nei giorni scorsi aveva postato su Twitter una foto dal letto d'ospedale mentre guardava la partita vinta dalla sua squadra contro i New England Patriots. “Grato per le fantastiche cure che ho ricevuto -il messaggio in un tweet di Hamlin, dopo le dimissioni dall’ospedale di Cincinnati– Felice di essere tornato a Buffalo. I dottori e le infermiere del Buffalo General Hospital mi hanno già fatto sentire a casa”.