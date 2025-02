Hockey, sul ghiaccio ritorna la… Guerra Fredda

A Boston, nel 4 Nation Face-Off, il Canada batte 3-2 gli Usa: gol all’over time di McDavid. Un’anticipazione dell’hockey su ghiaccio che vedremo all’Olimpiade, tra sport e geopolitica: il match si è infatti giocato in un clima di tensione, alimentato dagli interventi di Trump che vuole fare del Canada il 51esimo stato americano. "Non potete prendere il nostro Paese e non potete prendere il nostro gioco" ha scritto dopo la vittoria il primo ministro canadese uscente Trudeau GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Una telefonata del Presidente Trump al Team USA prima della finale del 4 Nations contro il Canada, aveva chiarito l’importanza strategica della sfida tra due grandi squadre di hockey. Ha caricato la partita di significati che vanno oltre lo sport. È stata una partita eccellente, ma vissuta in un clima da guerra fredda con il pubblico di Boston che ha fischiato l’inno canadese, così come in Canada ormai si fischia l’inno americano quando vengono eseguiti entrambi prima delle partite NHL o NBA. Il presidente Trump ha ribadito prima della finale quello che dice da quando è stato eletto: il Canada deve diventare il 51esimo stato americano, una minaccia ritenuta reale anche dal Primo Ministro canadese Trudeau, che Trump chiama già governatore, come se il Canada fosse già annesso.

Canada-Usa, gol di McDavid eroe nazionale Una prima risposta è arrivata durante l’inno canadese eseguito prima della finale e cambiato dalla cantante Chantal Kreviazuk con una frase sull’amore per la patria, che spetta solo ai canadesi e quindi a nessun altro. L’altra risposta è arrivata sul ghiaccio. Dopo il 2 a 2 dei tempi regolamentari, il Canada ha vinto all’overtime con un gol di Connor McDavid, il più forte e talentuoso giocatore del mondo. Sempre di più un simbolo dell’orgoglio nazionale. Gol di grande tecnica, tiro rapido preciso nell’angolo alto, un capolavoro. Il Canada considera l’hockey ghiaccio come il suo sport, un territorio inviolabile. Ed ora avverte la necessità allargare il concetto anche al suo territorio geografico, ricco di risorse preziose. Probabilmente il gol di McDavid ha fatto la storia e non solo dell’hockey, non solo dello sport. Le celebrazioni del Team Canada alla fine sono state grandiose, come avviene solo per la Stanley Cup o per l’oro olimpico. Ha esultato anche il Primo Ministro Trudeau che sui social ha commentato: “Non potete prendere il nostro Paese, non potete prendere il nostro gioco”.

