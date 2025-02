Chiefs-Eagles, questa notte il Super Bowl LIX

Tutto pronto al Caesars Superdome di New Orleans , in Louisiana, dove questa notte va in scena la 59^ edizione del Super Bowl . Si assegna dunque il Vince Lombardi Trophy al termine della stagione NFL: a contendersi il titolo sono i Kansas City Chiefs e i Philadelfia Eagles . La squadra di Patrick Mahomes , in caso di successo, diventerebbe la prima formazione a conquistare il ' three-peat ', ovvero tre campionati consecutivi nella storia della NFL. Per arrivare a New Orleans, Kansas City ha battuto 32-29 i Buffalo Bills nella finale della AFC, mentre gli Eagles hanno superato i Washington Commanders. Philadelphia ha scritto il suo nome nell'albo d'oro del Super Bowl una sola volta, nel 2017 . Si gioca alle ore 00.30 in Italia.

Taylor Swit, l'Half-time show e Trump...

Sarà il rapper statunitense Kendrick Lamar a dare spettacolo nel tradizionale Half-time show del Super Bowl 2025, con la partecipazione della cantante SZA. Per l'artista americano si tratta della seconda apparizione all'evento, dopo quella in collaborazione con Snoop Dogg, Dr Dre, Mary J. Blige ed Eminem nell'edizione del 2022. Attesa in tribuna anche la popstar Taylor Swift, compagna di Travis Kelce, giocatore dei Chiefs e ormai di casa al Super Bowl. Ma non solo, perché per la prima volta un Presidente degli Stati Uniti in carica dovrebbe essere presente alla finale: Donald Trump, infatti, è atteso in tribuna a New Orleans.