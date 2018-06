Marco Cecchinato vince anche sull'erba. Il 25enne palermitano, al rientro nel circus tre settimane dopo la strepitosa cavalcata al Roland Garros, dove era stato fermato il semifinale da Dominic Thiem, ha battuto in rimonta l'uzbeko Denis Istomin, numero 91 Atp e giustiziere all'esordio di Andreas Seppi, nel secondo turno del torneo Atp di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. L'azzurro, quarta testa di serie del tabellone e per questo abbuonato di un bye all'esordio, ha impiegato oltre un'ora e tre quarti per liberarsi dell'insidioso uzbeko, specialista sull'erba e già vincitore del "Nature Valley International". 4-6, 6-4, 7-5 i parziali per Cecchinato, che ha piazzato il break decisivo proprio nell'ultimo game del terzo set, quando tutto faceva presagire a un finale al tie-break. Per il palermitano, salito al numero 31 del ranking mondiale, si tratta del primo successo della carriera sull'erba (e in generale su una superficie che non sia la terra battuta), dove finora aveva a livello Atp un record di 0-1. Giovedì nei quarti (terza volta nel circuito dopo Budapest e Parigi) il siciliano dovrà vedersela con il vincente del match tra l'australiano John Millman, numero 62 Atp, e l'argentino Leonardo Mayer, 36 del mondo e quinta testa di serie del torneo. Per Cecchinato anche un nuovo logo quello del Gruppo Sangermano Tennis Team.