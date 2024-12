Sinner vince ATP Awards: è il più amato dai tifosi

Jannik Sinner conquista per il secondo anno consecutivo l'ATP Awards relativo al giocatore più amato dai tifosi: "Grazie, siete la ragione per cui amo il tennis. Ci vediamo presto in campo", ha detto il n°1 del mondo in un video sui social

Jannik Sinner vince anche... offseason! Per il secondo anno consecutivo, il numero 1 nella classifica mondiale, è stato votato come il giocatore più amato dai fan agli annuali Atp Awards. La straordinaria stagione che lo ha portato in vetta al ranking (8 tornei tra cui due Slam, tre Masters 1000 e le Atp Finals, oltre alla Davis vinta con l'Italia) lo ha consegnato alla storia. Il suo record stagionale di 73-6 ha un punto in comune con chi lo ha preceduto in questo speciale albo d'oro, vincendo per ben 19 edizioni il premio di 'tennista più amato dai tifosi', ovvero Roger Federer: sono gli unici ad aver chiuso una stagione con almeno 20 partite giocate, senza aver mai perso una partita vincendo almeno un set.