Tre titoli e una Coppa Davis da protagonista. È stato il 2024 di Matteo Berrettini, eletto agli Atp Awards 2024 come "Comeback Player of the Year", premio assegnato annualmente - su votazione dei giocatori - a un tennista reduce da una grande annata dopo un infortunio o una stagione difficile. Il 2024 di Berrettini è stato in crescendo, iniziato con dubbi e problemi fisici, ma poi proseguito con tre titoli nel circuito maggiore (Marrakech, Kitzbuhel e Gstaad) e concluso con il trionfo da protagonista assoluto in Coppa Davis, sia nel girone di Bologna che nelle Finals di Malaga. "Sono davvero felice di vincere il premio Comeback Player of the Year - ha detto Berrettini in un messaggio ai fan pubblicato sul sito Atp - Grazie mille per il supporto. È stata una grande stagione, un grande impegno per me e la mia squadra. Ovviamente sono molto felice per i risultati che abbiamo ottenuto e non vedo l'ora di tornare in campo nel 2025 per ottenere ancora più successi".