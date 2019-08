Daniil Medvedev ha conquistato il Western & Southern Open, centrando così il suo primo successo in un Masters 1000. Il russo, nona testa di serie del seeding, ha battuto in finale il belga David Goffin (16 del tabellone) con i parziali di 7-6, 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Il russo, che da lunedì salirà fino al n° 5 del mondo (best ranking), sfata così il tabù che lo aveva visto perdere ben due finali consecutive nelle ultime tre settimane (Washington persa con Kyrgios e Montreal ko con Nadal). Medvedev ottiene la 31^ vittoria sul cemento nel 2019, 11 più di chiunque altro nel circus, e il quinto titolo in carriera, il secondo dell'anno dopo Sofia. Niente da fare invece per Goffin, che dopo la finale di Halle (sconfitto da Federer), deve rinviare ancora una volta il ritorno al successo, che manca ormai da Tokyo 2017.