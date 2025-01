Auckland, al via tre azzurri: il tabellone

Ultimo appuntamento prima degli Australian Open, con tre azzurri al via al torneo Atp 250 di Auckland. La sesta testa di serie Cobolli debutta contro un qualificato, per Darderi c'è il portoghese Nuno Borges. Sonego esordirà con il canadese Diallo. Il torneo dal 6 all'11 gennaio in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sorteggiato il tabellone del torneo ATP 250 di Auckland (6-11 gennaio, diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), al via ultimo appuntamento prima degli Australian Open. Sono tre gli azzurri al via, in attesa di Luca Nardi, che si giocherà un posto nel main draw nel turno decisivo delle qualificazioni contro l'argentino Facundo Diaz Acosta, n°79 del seeding. La sesta testa di serie del seeding Flavio Cobolli, reduce dall'esperienza in United Cup, esordirà con un qualificato. Luciano Darderi (44 del ranking) proverà a migliorare il suo pessimo record sul veloce (2-13 nelle ultime 15 apparizioni) contro il portoghese Nuno Borges, numero 36 del mondo. Per Lorenzo Sonego, 53 del mondo, debutto con il canadese Gabriel Diallo (87): tra i due non ci sono precedenti.