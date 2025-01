Il tabellone della United Cup 2025

La United Cup 2025 entra nel vivo. È iniziata la fase a eliminazione diretta della competizione a squadre miste e tra le otto nazioni ancora in corsa c'è anche l'Italia. Il team capitanato da Renzo Furlan ha chiuso il girone di Sydney da imbattuto con le vittorie in singolare di Jasmine Paolini e Flavio Cobolli e in doppio misto della coppia Errani/Vavassori. Adesso c'è il quarto di finale contro la Repubblica Ceca di Machac e Muchova, in programma venerdì alle 7.30. In caso di vittoria, gli azzurri tornerebbero in campo sabato contro gli Stati Uniti di Taylor Fritz e Coco Gauff. Dall'altra parte del tabellone, invece, sono già in semifinale il Kazakistan e Polonia.