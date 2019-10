A poco più di un mese dalla Coppa Davis, l'Italia può sognare. Non sembrano infatti più così lontani i tempi di Panatta, Bertolucci, Barazzutti, Zugarelli e dei Moschettieri che portarono l'unica Insalatiera d'Argento a casa dopo l'epica finale contro il Cile del 1976. Matteo Berrettini, numero 11 del ranking e Fabio Fognini, che lo segue in 12^ piazza, sono al momento tra i migliori giocatori del mondo, come dimostrato a Shanghai. Le finali di Coppa Davis con il nuovo format (18 nazioni in sede unica) in calendario dal 18 al 24 novembre a Madrid vedrà l'Italia tra i sicuru protagonisti, come sottolinea il capitano azzurro Corrado Barazzutti da Shanghai dove ha seguito proprio il cammino di Fogna (stop ai quarti com Medvedev) e del romano (out in semifinale con Zverev). "In questo momento siamo una delle nazioni meglio piazzate in campo maschile - sottolinea il capitano azzurro come riporta Supertennis -. La rivalità tra Fabio e Matteo è positiva. I due ragazzi si stimano e sono amici, per me è una grande fortuna averli in squadra. E alle loro spalle abbiamo altri giocatori competitivi ai massimi livelli. Sono convinto che a Madrid avremo un grande team, solido e compatto con tanta scelta. Ne sono felice perché tutti vorrebbero avere problemi di abbondanza. Sarà una grande occasione da sfruttare al meglio".