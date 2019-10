Davis Cup Finals, i convocati dell'Italia: la prima volta di Sonego

Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego (alla prima chiamata in azzurro), Andreas Seppi e Simone Bolelli. Sono i cinque azzurri convocati dal capitano Corrado Barazzutti in vista delle Finals di Davis Cup 2019, in programma dal 18 al 24 novembre sul veloce indoor della "Caja Magica" di Madrid. Si tratta della prima edizione della manifestazione con il nuovo format. Alle Finals prenderanno parte 18 squadre suddivise in sei gironi: l'Italia fa parte del Gruppo F insieme a Canada e Stati Uniti. Le prime classificate e le due migliori seconde si qualificano per i quarti. Ad aprire le Finals di Davis Cup 2019 sul Campo Centrale - lunedì 18 novembre - sarà la sfida tra Croazia e Russia. Nella prima giornata in campo anche l'Italia, opposta al Canada (Stadium 2) e Belgio-Colombia (Stadium 3). La fase a gironi si svolgerà da lunedì 18 a giovedì 21 mentre i quarti, ad eliminazione diretta, cominceranno nella serata di giovedì con una sfida mentre le altre tre si disputeranno venerdì. Sabato 23 sono in programma le semifinali e domenica 24 la sfida che assegnerà l'Insalatiera d'argento. Ogni sfida prevede due singolari e un doppio e tutti i match saranno al meglio dei tre set.

La composizione dei gruppi



Gruppo A: Francia, Serbia, Giappone



Gruppo B: Croazia, Spagna, Russia

Gruppo C: Argentina, Germania, Cile



Gruppo D: Belgio, Australia, Colombia



Gruppo E: Gran Bretagna, Kazakhstan, Olanda



Gruppo F: Stati Uniti, Italia, Canada