All'AccorHotels Arena di Parigi, Berrettini e Fognini si giocano il pass per le ATP Finals di Londra: una cavalcata da seguire da lunedì 28 in diretta esclusiva su Sky Sport

A Parigi Bercy va in scena da lunedì 28 ottobre l'ultimo Masters 1000 della stagione, prologo delle ATP Finals in programma dal 10 al 17 novembre a Londra. Entrambi i tornei saranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky Sport. Proprio la Race to London è una delle maggiori attrazioni del torneo, con due posti ancora a disposizione: a giocarseli anche due italiani, Matteo Berrettini e Fabio Fognini. A Bercy, salvo clamorose sorprese, si rivedrà in campo Rafa Nadal, assente dalla Laver Cup e fresco sposo. Non ha ancora sciolto i dubbi Roger Federer, che potrebbe riposare prima del gran finale di Londra. E' già in Francia da qualche giorno ad allenarsi Novak Djokovic, numero 1 del ranking ma a secco negli ultimi due grandi appuntamenti (New York e Shanghai), che a fine torneo, con qualunque risultato, lascerà la vetta della classifica a Rafa Nadal.

Quando si gioca il Masters di Parigi Bercy?

Il torneo prende il via lunedì 28 ottobre, per concludersi domenica 3 novembre, quando si disputerà la finale. Si giocherà su due sessioni: quella giornaliera prenderà il via alle 11 del mattino, mentre quella serale alle 19.30. La finale si giocherà sul campo Centrale, un'arena che può contenere circa 20mila spettatori. Al via 48 giocatori che si contenderanno l'ultimo Masters della stagione, che si gioca sul veloce. Le prime 16 teste di serie del tabellone usufruiscono di un bye al primo turno, accedendo direttamente al secondo.

Dove posso guardare il Masters di Parigi Bercy?

Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD. Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende Sky Go possono guardare i match anche sui propri dispositivi mobili. Chi non possiede un abbonamento può seguire il torneo sul sito skysport.it e sull'App con tanti contenuti esclusivi: approfondimenti, risultati e video. Notizie e immagini ogni giorno anche su Sky Sport 24.

Chi ha vinto più finali nel Masters di Parigi Bercy?

Il detentore del titolo è Karen Khachanov, che lo scorso anno si impose a sorpresa in finale contro Novak Djokovic. Proprio il serbo è il giocatore ad aver vinto più titoli a Bercy, quattro, nel 2009, 2013, 2014 e 2015. Uno solo il successo di Roger Federer (2011), mentre non ha mai vinto Rafa Nadal, che di Parigi è il re indiscusso per quanto riguarda il Roland Garros, conquistato ben 12 volte.

Quanti punti mette in palio la vittoria al Masters di Parigi Bercy?

Essendo uno dei nove Masters 1000 della stagione, la vittoria del Masters di Parigi mette in palio 1000 punti per la classifica ATP. A fine torneo, con qualunque risultato, Rafa Nadal scalzerà Novak Djokovic dalla prima posizione nel ranking e chiuderà il 2019 in vetta alla classifica Atp.

A quanto ammonta il montepremi del Masters di Parigi Bercy?

Il montepremi complessivo del torneo è di 5,207,000 euro. Per il vincitore ci sarà un assegno di quasi un milione di euro.