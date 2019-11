Cominciano con una sconfitta le ATP Finals 2019 di Roger Federer. Lo svizzero numero 3 del mondo e sei volte vincitore del titolo di Maestro, è stato battuto 7-5, 7-5 da Dominic Thiem nel match che ha chiuso la prima giornata del gruppo Borg. Sarà dunque lo svizzero, vincitore in questo 2019 di quattro titoli, il prossimo avversario di Matteo Berrettini nella giornata di martedì. Uno solo il precedente, negli ottavi a Wimbledon, dove si impose il fenomeno di Basilea. L'azzurro quindi sfiderà Thiem giovedì. Con il successo dell'austriaco si rimescolano le carte del girone, con lo svizzero praticamente all'ultima spiaggia già nel prossimo complicato match con l'italiano.

Federer-Thiem, la cronaca

Nel primo set è Thiem a sorprendere Roger nel game di apertura, con il Maestro che però si riprende subito la parità nel quarto gioco e torna 'on serve'. Si prosegue con lo svizzero estremamente efficace al servizio, ma è ancora una volta l'austriaco a piazzare il break nell'11° gioco, decisivo per il 7-5 con cui porta a casa il set in 43' di gioco. Nel secondo parziale l'equilibrio regna sovrano fino al 5-5, quando Federer si spegne e perde a zero il servizio: Thiem ne approfitta e bissa il 7-5 iniziale, piegando la resistenza del Re per la quinta volta in 7 precedenti, la terza consecutiva in questo 2019. Se non si tratta di 'bestia nera', si va molto vicini.