Jannik Sinner batte Marcora all'ATP Challenger Ortisei: best ranking virtuale

Jannik Sinner non si ferma più. Nel Challenger di Ortisei l’azzurro ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando in due set (6-3, 6-4) il n.183 del mondo Roberto Marcora in 1 ora e 4 minuti. I due si erano già affrontati nella finale del Challenger di Bergamo, con vittoria anche in quel csaso di Sinner. Nel prossimo turno il giovane talento del tennis mondiale se la vedrà con Federico Gaio (testa di serie numero 8), che ha eliminato il serbo Danilo Petkovic. L’altoatesino sale al numero 91 virtuale della classifica Atp (il proprio best ranking di sempre).