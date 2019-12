Tennis, Atp Masters 1000 e Nitto Atp Finals su Sky fino al 2023

Sky e ATP Media annunciano il nuovo accordo per la trasmissione di tutti gli ATP Masters 1000 e le Nitto ATP Finals su Sky Sport fino al 2023.

Continua quindi la partnership con l’ATP Tour anche oltre il 2020, grazie all’acquisizione dei diritti per trasmettere gli eventi che fanno parte dell’ATP Masters 1000 e le Nitto ATP Finals nel 2021, 2022 e 2023. La partite dei grandi protagonisti del tennis maschile saranno quindi ancora su Sky Sport per le prossime 4 stagioni.

Il nuovo accordo, valido per le edizioni 2021, 2022 e 2023, prevede la trasmissione di tutti i 9 tornei ATP Masters 1000 (a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Cincinnati, Toronto/Montreal, Shanghai, Parigi, senza dimenticare gli Internazionali d’Italia di Roma), oltre alle Nitto ATP Finals, che dal 2021 saranno ospitate dalla città di Torino. Lo spettacolo dell’ATP Masters 1000 consolida l’alto livello della programmazione di Sky Sport dedicata al tennis, che attualmente prevede anche alcuni tornei ATP 500 e ATP 250, oltre a Wimbledon fino al 2022.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport: “Sono molto orgoglioso di annunciare questo nuovo accordo con ATP che, dopo la partnership con la Federazione Italiana Tennis della scorsa primavera, conferma che il tennis occupa un posto di primo piano nella programmazione di Sky Sport. Su Sky sarà infatti possibile continuare a seguire i tornei più prestigiosi con i migliori atleti del circuito, tra i quali molti tennisti azzurri. Il 2019 è stato un anno storico per il nostro tennis: abbiamo raccontato la vittoria di Fabio Fognini nel Rolex Monte-Carlo Masters, l’esperienza di Matteo Berrettini alle Nitto ATP Finals e l’ingresso nella top 100 di Jannik Sinner. Speriamo di vivere altrettante emozioni nei prossimi anni. Il massimo per chi ama il tennis e per coloro che inizieranno ad appassionarsi a questo sport”.

Mark Webster, CEO ATP Media: "ATP Media, a nome dei tornei ATP Masters 1000 e dell'ATP Tour, è molto felice di poter continuare la pluriennale partnership con Sky Italia. Avere un broadcasting partner così forte in un territorio di così grande importanza in Europa garantisce la migliore esposizione possibile per gli eventi di alto livello dell’ATP Tour con quella elevata qualità che si addice all’importanza di tali tornei."