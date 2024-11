Archiviate le Atp Finals inizia la settimana della Final 8 di Coppa Davis. L'Italia di Filippo Volandri inizierà la difesa del titolo giovedì pomeriggio contro l'Argentina. Poi l'eventuale semifinale contro Stati Uniti o Australia. Il calendario degli azzurri da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Malaga a Malaga. Un anno dopo lo storico trionfo dopo 47 anni di attesa, l'Italia torna al "Martin Carpena" per la difesa del titolo in Coppa Davis. Vincitori del girone di Bologna, gli azzurri di Filippo Volandri scenderanno in campo giovedì contro l'Argentina. Sarà il sesto confronto, con l'Italia avanti 3-2 nei precedenti. In caso di vittoria, Sinner e compagni tornerebbero in scena sabato contro Stati Uniti o Australia. L'incrocio con la Spagna di Alcaraz possibile solo in finale, in programma domenica alle 16.