Per Robert Farah ci sarà l’impossibilità di partecipare agli Australian Open dove con il connazionale Juan Sebastian Cabal aveva raggiunto la finale nel 2018. I due sono la prima coppia colombiana ad aver vinto uno Slam (Wimbledon e Us Open 2019) e il secondo duo sudamericano a diventare numero 1 del Ranking. Nel caso di Farah la sostanza dopante sarebbe la "Boldenona", un integratore venduto in Colombia dietro prescrizione veterinaria, molto usato negli allevamenti per la carne bovina. “La Boldenona è presente in 59 prodotti per uso veterinario”, si legge, infatti, nel comunicato del Comitato Olimpico Colombiano (COC) che annuncia la squalifica. Il colombiano è risultato positivo a un controllo a Cali il 17 ottobre 2019.

In un messaggio su Twitter ai tifosi, sottolinea come la frequente presenza di questa sostanza nella carne distribuita in Colombia può falsare i risultati. Si dice dispiaciuto di non poter partecipare allo Slam per cui si stava preparando da dicembre e che con il team è al lavoro per dimostrare di essere innocente.