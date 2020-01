Nadal non sbaglia contro Kyrgios e agguanta i quarti di finale a Melbourne, raggiungendo Djokovic e Federer. L'australiano, sceso in campo con la canotta di Kobe Bryant, si arrende in quattro set. Avanti anche Thiem, Zverev e Wawrinka, che elimina Medvedev. Gli Australian Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211)

Rafa Nadal si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open, raggiungendo Djokovic e Federer. Lo spagnolo, prima testa di serie del seeding e finalista 12 mesi fa, ha battuto il suo 'nemico' Nick Kyrgios (23 del tabellone), con i parziali di 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 in tre ore e 38' di gioco. Primo set in cui l'australiano sembra scarico (commosso all'ingresso in campo con la maglia di Kobe Bryant) e appesantito dalla maratona con Khachanov, con Rafa che non concede nulla nei suoi turni di battuta (5 punti appena) e con un break si porta a casa il parziale 6-3. Kyrgios però ritrova energia e potenza, sfruttando anche qualche inconsueto passaggio a vuoto di Nadal, che cede il servizio nel 4° game e consegna la parità al rivale (6-3). Nel 3° set regna l'equilibrio fino all'inevitabile tie-break, dove a spuntarla è lo spagnolo, più freddo nei momenti chiave. Kyrgios perde la battuta nel 3° gioco del quarto set, lasciando intravedere fragilità mentale e fisica contro un Rafa spietato e bravo a variare continuamente il gioco 'alla Federer': il maiorchino viene però breakkato sul più bello ed è costretto ancora al tie-break, dove chiude 7-6, vincendo la 5^ sfida su 8 contro il 'nemico' aussie. Nadal, che a fine partita ha omaggiato Kobe Bryant con un cappellino dei Lakers ("E' uno dei più grandi di sempre", le parole del maiorchino), raggiunge i quarti a Mebourne per la 12^ volta, la 41^ in uno Slam. Lo spagnolo, sicuro di rimanere numero 1 del mondo arrivando in semifinale, punta a diventare il terzo giocatore nella storia e il primo nell'era Open a vincere tutti gli Slam almeno due volte. Per perseguire questo obiettivo chiederà strada all'austriaco Dominic Thiem, 5 del seeding, che ha sconfitto in tre set il francese Gael Monfils (10). Sono 13 i precedenti, con Rafa avanti 9-4 (comprese le due finali del Roland Garros) e 1-0 sul cemento (quarti US Open 2018).