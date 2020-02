Tutto semplice per Rafa Nadal, che tornava in campo per la prima volta dagli Australian Open: il maiorchino accede al 2° turno del torneo di Acapulco dopo il 6-3, 6-2 rifilato ad Andujar. Il campione in carica Kyrgios si ritira a causa di un problema al polso sinistro. L' Abierto Mexicano Telcel in diretta su Sky Sport

Esordio sul velluto per Rafa Nadal al torneo ATP 500 di Acapulco, in Messico (diretta Sky Sport). Il numero 2 del mondo, al ritorno in campo per la prima volta dopo gli Australian Open, ha battuto con un netto 6-3, 6-2 il connazionale Pablo Andujar, 54 del ranking ATP. Dopo una partenza al rallentatore, Rafa ha aggiustato il tiro, archiviando la pratica in 90' di gioco. Al 2° turno troverà il serbo Miomir Kecmanovic (50 ATP), che a sorpresa ha fatto fuori l'australiano Alex De Minaur. Esce di scena l'uomo più atteso, quel Nick Kyrgios che lo scorso anno aveva indovinato la settimana perfetta, portando a casa il torneo. L'australiano infatti si è ritirato al termine del primo set, perso 6-3, del match contro il francese Humbert: troppo il dolore al polso sinistro per proseguire il match.