Gli Internazionali d'Italia si giocheranno dal 14 al 21 settembre, con la finale in programma di lunedì. Sono state comunicate le nuove date del Masters 1000 di Roma, posticipato da maggio a settembre a causa del Covid-19. Il tabellone principale si svolgerà dal 14, con l'ultima giornata che si disputerà eccezionalmente di lunedì, nella cornice del Foro Italico. Si giocherà, dunque, con una settimana di anticipo rispetto alle date inizialmente previste dopo la cancellazione del torneo di Madrid, sempre a causa dell'emergenza sanitaria. Come riportato dal sito della Federazione, nei prossimi giorni si deciderà se il tabellone delle qualificazioni maschili sarà allargato a 64 giocatori: in questo caso le partite inizieranno l'11 settembre, altrimenti si partirà sabato 12. Come sottolineato il direttore del torneo Sergio Palmieri in un’intervista a 'SuperTennis', i semifinalisti degli US Open (31 agosto-13 settembre) avranno un bye all'esordio con la possibilità di scendere in campo non prima di mercoledì o giovedì. Venerdì 14 agosto è atteso da ATP e WTA l'intera programmazione dei tornei fino all'appuntamento che chiuderà il 2020 delle Atp Finals di Londra.