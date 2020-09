Un eroico Jannik Sinner perde con Karen Khachanov, numero 16 del mondo, nel 1° turno degli US Open. L'azzurro, avanti due set a zero, si infortuna alla schiena: pur zoppicando, resiste fino al tie-break del quinto, con il russo che si impone dopo quasi 4 ore di lotta. Nella notte l'esordio del semifinalista 2019 Berrettini contro il giapponese Soeda. Avanti la 2^ testa di serie Thiem. Gli US Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) US OPEN, RISULTATI E TABELLONE

Seconda giornata degli US Open 2020, secondo Slam di una stagione stravolta dalla pandemia, di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, nella 'bolla' di New York, rigorosamente a porte chiuse visti i protocolli anti Covid-19.

Sinner domina due set, poi l'infortunio Jannik Sinner viene eliminato al 1° turno degli US Open dopo una battaglia contro Karen Khachanov, n.16 ATP ed undicesima testa di serie. 6-3, 7-6, 2-6, 6-0, 7-6 i parziali in 3 ore e 44' per il russo, che ha approfittato di un infortunio che ha menomato l'azzurro (74 del ranking) dal terzo set in poi. Sinner comincia un po' teso, dopo il rinvio di circa 90' per pioggia, concedendo 3 palle break non sfruttate da Khachanov: il Next Gen è invece chirurgico nel gioco seguente, quando piazza il break decisivo per il 6-3. Equilibrio nel secondo parziale, dove si arriva al tie-break: qui un chirurgico Jannik salva due set-point e chiude 9-7, portandosi sul 2-0. L'azzurro perde la battuta per la prima volta dopo 24 games, accusando anche un problema alla schiena, seguito da crampi: il dolore aumenta nel corso del set, perso nettamente 6-2. Sinner resta in campo menomato, zoppica vistosamente e gioca da fermo: il risultato è un impietoso bagel. L'italiano rifiuta il ritiro e va avanti per inerzia. Khachanov gli dà una mano con tanti errori e Jannik, solo di braccio e vincenti, tiene i suoi turni di servizio fino al tie-break: qui però la favola non ha il lieto fine e a spuntarla è Khachanov, che accede al 2° turno.

Berrettini, esordio nella notte contro Soeda Nella notte italiana occhi puntati su Matteo Berrettini, n.8 del ranking mondiale e sesta testa di serie: il semifinalista 2019, fermato solo dal vincitore Rafa Nadal, esordirà con il giapponese Go Soeda, 119 ATP, mai affrontato in carriera. Il 25enne di Kanagawa nelle tre precedenti partecipazioni allo Slam statunitense, non ha mai vinto un match