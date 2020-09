Salvatore Caruso approda al 3° turno di New York, rimontando e battendo in quattro set lo statunitense Ernesto Escobedo, numero 185 del ranking. Ora in campo anche Berrettini contro il francese Humbert. Avanti Thiem, fuori Muguruza. Gli US Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) US OPEN, RISULTATI E TABELLONE

Quarta giornata degli US Open 2020, secondo Slam di una stagione stravolta dalla pandemia, di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, nella 'bolla' di New York, rigorosamente a porte chiuse visti i protocolli anti Covid-19.

Caruso, altra rimonta: Escobedo ko in 4 set Salvatore Caruso ci ha preso gusto: dopo Duckworth, rimonta anche contro Ernesto Escobedo (185 del ranking) e si qualifica per il 3° turno degli US Open, a cui partecipa la per la prima volta in carriera. Il 27enne palermitano, n.100 ATP, ha battuto lo statunitense, in tabellone come “alternate”, con i parziali di 3-6, 6-4, 6-3, 6-4, approdando per la prima volta al 3° turno di Flushing Meadows, la seconda in uno Slam dopo il Roland Garros 2019. Bravo il siciliano ad annullare ben 14 palle break al rivale, di cui 7 nel solo quarto set. Al terzo turno Caruso attende il russo Andrey Rublev, 10^ testa di serie del seeding: tra i due non ci sono precedenti.

Berrettini all'esame di francese: c'è Humbert Secondo turno da prendere con le molle per Matteo Berrettini. Il n.8 del ranking mondiale e sesta testa di serie, trova dall’altra parte della rete il francese Ugo Humbert, 22 anni, n.42 ATP, alla terza partecipazione nello Slam statunitense dove aveva raggiunto il secondo turno anche nel 2018. Il 22enne di Metz ha vinto l’unico precedente, disputato negli ottavi del challenger di Brest nel 2017. Alla terza presenza nel tabellone principale degli Us Open, il 24enne romano dodici mesi fa ha raggiunto una splendida semifinale, fermato solo da Nadal, poi vincitore del titolo. All’esordio il numero uno azzurro ha battuto in tre set il giapponese Go Soeda, n.119 ATP, con 49 vincenti ed un eloquente 94% di punti con la prima di servizio. In caso di successo, al 3° turno lo attende il norvegese Casper Ruud, 30^ testa di serie del seeding.

