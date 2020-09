Internazionali: al via a Roma, ma senza pubblico

Il grande tennis riparte da Roma, che ospiterà la 77esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia dal prossimo 14 settembre. Ci saranno tutti i più forti tennisti del mondo tranne Roger Federer. Lo sfogo del presidente della Fit, Binaghi: "La decisione di non far riaprire gli Internazionali a una parte di pubblico è un'enorme ingiustizia". Raggi: "Capisco l'amarezza di Binaghi, lo ringrazio per la tenacia"

Ci saranno tutti i più forti tennisti del mondo tranne Roger Federer che si ferma per tutto l'anno per operarsi al ginocchio alla 77esima edizione degli Internazionali d'Italia di tennis che si svolgerà a Roma dal 12 al 21 settembre. Lo hanno reso noto gli organizzatori durante la conferenza stampa allo Stadio Olimpico alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi e del presidente della Fit Angelo Binaghi. Djokovic, Nadal, Thiem, Medvedev, Tsitsipas e Zverev ci saranno. L'Italia si affida a Matteo Berettini e Fabio Fognini. Tra le donne, a parte Ashleigh Barty che ha dato forfait all'ultimo momento. Ci saranno le migliori: da Simona Halep a Karolina Pliskova, da Sofia Kenin a Elina Svitolina; da Serena Williams a Naomi Osaka. La 77esima edizione degli Internazionali vede nel tabellone principale 19 dei primi 20 tennisti del mondo e 40 delle prime 43 atlete del ranking. Chi arriverà dagli Usa dove si disputano gli Us Open avrà un permesso particolare per poter giocare senza fare la quarantena prevista per chi entra in Italia dagli Stati Uniti.

Binaghi: "Internazionali senza pubblico ingiustizia" leggi anche Internazionali d'Italia, il torneo su Sky La decisione di non far riaprire gli Internazionali di tennis al pubblico "è un'enorme ingiustizia". E' lo sfogo del presidente della Fit Angelo Binaghi presentando la 77esima edizione del torneo che andrà in scena senza pubblico. Binaghi ha spiegato di aver inviato due documenti successivi al Cts, uno identico a quello del Roland Garros che ha ottenuto l'apertura a 11.500 spettatori al giorno: "Il presidente della Regione Lazio (Zingaretti, ndr) ci ha detto di non volersi prendere la responsabilità di riaprire, volendosi adeguare alle raccomandazioni finali del Cts a porte chiuse. Mentre ad altri sport in altre regioni vengono autorizzati al pubblico eventi anche indoor - ha concluso Binaghi - nessuno quest'anno potrà entrare alla più grande manifestazione sportiva d'Italia. Se ci avessero detto che questo era il loro orientamento, avremmo potuto spostare il torneo a Genova, o in Puglia, ci sarebbero state molte regioni dove poter disputare gli Internazionali in forma ridotta per il pubblico. Il danno è enorme, lo è per la nostra federazione ma anche per i nostri soci e per atleti e tifosi".

Super voucher per chi ha acquistato i biglietti "Per chi ha acquistato i biglietti della 77esima edizione degli Internazionali d'Italia che saranno disputati senza pubblico abbiamo deciso di emettere un super voucher con un valore aggiunto sul prezzo pagato del 25% e avrà validità due anni". Il presidente della Fit, Angelo Binaghi, ha chiarito la questione del rimborso dei biglietti acquistati prima dell'emergenza Covid-19. "Il super voucher potrà essere utilizzato per gli Internazionali ma anche per i tornei Atp Next Gen o le Atp Finals di Torino mentre stiamo cercando la copertura finanziaria per restituire i soldi a chi non vuole usufruire del voucher".

Lettera Spadafora: "Perplesso chiusura pubblico" "La decisione del Comitato tecnico scientifico di sconsigliare la partecipazione a un numero limitato e controllato di spettatori ha destato le mie perplessità. Per questo ho scritto nei giorni scorsi al ministro della Salute, Roberto Speranza, chiedendo che il Cts possa svolgere approfondimenti, anche attraverso l'audizione con i rappresentanti del Dipartimento per lo Sport. Credo infatti sia fondamentale poter garantire agli eventi sportivi le stesse regole previste per gli eventi culturali". Sono le parole del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, contenute in una lettera indirizzata al presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, che quest'ultimo ha letto nel corso della presentazione degli Internazionali d'Italia di tennis. "Ieri il ministro Speranza ha risposto chiedendo al Cts di calendarizzare a breve questo incontro - ha aggiunto Binaghi - ma so bene che tempistiche così strette difficilmente potranno incidere sull'organizzazione degli Internazionali".

Raggi ringrazia Binaghi per la "tenacia" Poco dopo l'intervento del presidente della Fit, parla la sindaca di Roma Virginia Raggi: "Roma ha fatto la sua parte per l'organizzazione del torneo e faremo tutto quello che c'è da fare per garantire la totale sicurezza. Crediamo fortemente nel rilancio di queste attività, nel rispetto delle regole. Ci vuole creatività: i problemi devono aguzzare l'ingegno. Capisco le considerazioni amare di Binaghi e lo ringrazio per la sua tenacia". "Se ho parlato con Zingaretti per pressare? Sul tema sanitario la competenza è della Regione", aggiunge Raggi.