Internazionali, oggi le due finali: la guida tv

Lunedì di finali a Roma e in diretta su Sky Sport. Primo appuntamento alle 14.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena con la finale femminile tra la romena Simona Halep e la ceca Karolina Pliskova. Le due tenniste erano le grandi favorite della vigilia, teste di serie numero uno e numero due, dopo il forfait di Ashleigh Barty. In semifinale la romena ha battuto Garbine Muguruza in tre set (6-3, 4-6, 6-4) mentre la Pliskova ha superato la connazionale Vondrousova in due set (6-2 6-4). Alle 14.00, da non perdere- sempre su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena- lo studio che introdurrà la finalissima con Eleonora Cottarelli, Filippo Volandri e Raffaella Reggi. Alle 16.30, sugli stessi canali, ad Eleonora Cottarelli e Volandri si unirà anche Paolo Bertolucci. A loro il compito di portarci fino all’atto conclusivo di questa edizione degli Internazionali BNL d’Italia. Dalle 17 in campo l’argentino Diego Schwartzman contro Djokovic, per il serbo è la decima finale sulla terra rossa della Capitale. La finali maschile sarà live anche in chiaro su CIELO.