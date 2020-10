Sinner: "Devo lavorare di più". Nadal lo applaude

L’impresa non è riuscita. Ma Jannik Sinner, battuto in tre set da Rafa Nadal, lascia il Roland Garros tra gli applausi e da protagonista: a 19 anni, i quarti di finale raggiunti dall’azzurro alla prima partecipazione allo Slam parigino, tenendo testa per due set al mito spagnolo, sono un’ottima base per un presente e un futuro che si annuncia pieno di soddisfazioni. Già da lunedì, quando entrerà per la prima volta tra i 50 del mondo, suo best ranking. Ma nelle parole post partita di questo ragazzo emerge umiltà, concentrazione e voglia di migliorarsi, con una forte consapevolezza del percorso da affrontare: "Ho avuto le mie possibilità sia nel primo che nel secondo set, ma non le ho sfruttate nel modo migliore. Poi, quando sei sotto e ti prendi una pausa contro di lui, diventa tutto più difficile. Non sono uno che guarda le cose in questo modo pensando che in futuro posso diventare un giocatore ai vertici del tennis mondiale. La verità è che non ho ancora vinto nulla nella mia carriera, solo la "Next Gen", un torneo, poi nient'altro. Devo uscire di qui a testa bassa e lavorare di più, continuare a fare quello che ho fatto. Ho una buona squadra e vedremo dove sarò tra dodici mesi"