Jannik Sinner vola in semifinale al “Sofia Open”, ATP 250 che si sta disputando sul veloce indoor dell’Arena Armeec della capitale della Bulgaria e che chiuderà la stagione del circuito maschile. Il 19enne altoatesino di Sesto Pusteria, n.44 ATP, ha battuto in rimonta per 6-7(3), 6-4 6-1, in poco meno di due ore ed un quarto di partita, l’australiano Alex De Minaur, n.25 ATP, terza testa di serie. Per l'azzurro si tratta del secondo successo contro il talento 'aussie', già battuto esattamente un anno fa nella finale delle Next Gen Finals.