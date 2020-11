Sinner-Pospisil, dove vedere la finale su Sky

Jannik Sinner sfida il canadese Vasek Pospisil a Sofia per il primo titolo ATP della carriera: il 19enne azzurro, finalista più giovane della storia, sarà in campo sabato alle ore 14. Diretta su SuperTennis, canale 224 Sky

Jannik Sinner si giocherà contro Vasik Pospisil il primo titolo ATP della carriera nella finale del Sofia Open, torneo ATP 250 sul veloce indoor della capitale bulgara. Nel suo cammino verso la sfida per il titolo Jannik, più giovane azzurro a centrare una finale ATP con i suoi 19 anni e 89 giorni, ha perso un set soltanto: ha liquidato in due set all’esordio l’ungherese Marton Fucsovics, n.55 del ranking, finalista nell’edizione del 2019, ha riservato lo stesso trattamento all’elvetico Marc-Andrea Huesler, n.149 del ranking, mentre nei quarti ha battuto in rimonta l’australiano Alex De Minaur, n.25 ATP, terza testa di serie. Infine il successo su Adrian Mannarino in semifinale.