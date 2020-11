Daniil Medvedev batte Dominic Thiem in finale 4-6, 7-6, 6-4 e conquista per la prima volta in carriera le ATP Finals: torneo perfetto per il russo, che ha sconfitto i primi tre giocatori del mondo. Dal prossimo anno il Masters di fine anno si trasferirà dalla O2 Arena di Londra a Torino. Le ATP Finals su Sky Sport anche per i prossimi 3 anni

Daniil Medvedev ha conquistato le ATP Finals 2020. Alla O2 Arena di Londra, il n° 4 del mondo ha battuto in finale Dominic Thiem con i parziali di 4-6, 7-6, 6-4 in due ore e 42' di gioco. Per il russo si tratta del primo successo nel Masters di fine anno, il nono della carriera e il secondo della stagione dopo quello di Bercy. Medvedev, sesto vincitore diverso negli ultimi sei anni, chiude il torneo battendo i primi 3 giocatori del mondo: dopo Djokovic e Nadal, è toccato anche all'austriaco. La Russia torna a vincere il Masters dopo 11 anni, quando Davydenko si impose nella prima edizione londinese. Dal 2021 le Finals si sposteranno da Londra a Torino, ma resteranno su Sky Sport per i prossimi tre anni.

Thiem rimontato da Medvedev: il 'maestro' è russo Thiem fatica subito tremendamente al servizio, tenuto dopo un game di oltre 10' e 16 punti, comprese due palle break salvate. Nel quinto gioco il russo ha un clamoroso passaggio a vuoto: da 40-0 sbaglia tutto e regala il break al rivale. Thiem ne approfitta e, grazie a un servizio solido (due prime su tre in campo e il 78% di resa) e a un nastro 'austriaco' sul set point, chiude 6-4. Il livello di tennis è altissimo anche nel secondo set: Medvedev si salva in un infinito quinto game da 14 punti (una palla break annullata con un ace), si ripete anche nel 7° (due break point falliti malamente dall'austriaco), mentre nel gioco seguente è Thiem a rischiare. Tra una riga e l'altra, si va al tie-break, dove a imporsi è il campione di Bercy, che sotto 0-2 infila 7 punti consecutivi e si rimette un po' a sorpresa in partita. L'austriaco accusa il colpo nel terzo set, salva cinque palle break ma al nono tentativo deve soccombere: Medvedev non trema (2 punti persi con la prima) e chiude 6-4, prendendosi per la prima volta in carriera il titolo di Maestro con la decima vittoria di fila tra Bercy e O2 Arena. Per Thiem, invece, seconda finale consecutiva persa di fila a Londra. Fortunatamente per lui, dal 2021, le Finals si trasferiscono a Torino.

