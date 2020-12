Scivolato alla posizione numero 122 della classifica Atp dopo le operazioni all'anca, il 33enne scozzese parteciperà al primo Slam del 2021. Già in campo a Delray Beach ad inizio gennaio, Murray riceverà una wild-card per il torneo in Australia in programma dall'8 al 21 febbraio

La doppia operazione all’anca destra ha compromesso gli ultimi anni della carriera, infortunio che aveva addirittura ipotizzato il suo ritiro agli Australian Open del 2019. A distanza di due anni, invece, sarà proprio il primo Slam del 2021 a certificare la presenza in campo di Andy Murray. Scivolato alla posizione numero 122 della classifica Atp, lui che è stato in vetta al ranking nel 2016 e che in carriera ha vinto tre Slam per un totale di 46 titoli, il 33enne tennista scozzese parteciperà proprio ai prossimi Australian Open. Lo vedremo nel 2021 a partire da Delray Beach (7-13 gennaio), ingresso dettato da una wild-card come accadrà anche in Australia dall’8 al 21 febbraio. Non avendo una classifica che gli riservi l’accesso diretto allo Slam, Murray lo farà grazie alla wild-card per provare a stupire ancora.