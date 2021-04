ATP Barcellona con Sinner, Fognini e Musetti

Rafa Nadal è l'uomo da battere, 3 gli italiani in tabellone: Sinner, Fognini e Musetti. Tutte le giornate di gara in diretta su Sky Sport Uno. Si inizia questo lunedì alle 11

Prosegue senza sosta la stagione del grande tennis sulla terra rossa (e su Sky Sport). Dopo il trionfo di Tsitsipas a Montecarlo, è la volta del torneo ATP 500 di Barcellona, in programma da questo lunedì 19 a domenica 25 aprile. Su Sky Sport Uno sarà possibile seguire in diretta tutte le giornate di gara del Barcelona Open Banc Sabadell, che avrà nello spagnolo Rafa Nadal, numero uno del torneo, l’uomo battere.

Gli italiani in tabellone

Nel tabellone principale anche gli italiani Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che ha ricevuto una wild card da parte degli organizzatori. La finale, in programma domenica 25 aprile, andrà in onda in diretta anche su Sky Sport Arena.

La squadra tennis di Sky che seguirà l’evento spagnolo sarà guidata da Elena Pero e Luca Boschetto, mentre il commento tecnico sarà affidato a Claudio Mezzadri e Raffaella Reggi. Oltre a Nadal e agli italiani, da segnalare anche la presenza di altri due Top Ten del ranking mondiale come il greco Stefanos Tsitsipas e l’argentino Diego Schwartzman, ma anche degli altri spagnoli Roberto Bautista Agut e Pablo Carreño Busta, del canadese Denis Shapovalov e del belga David Goffin. Non ci sarà, invece, il vincitore della passata edizione, l’austriaco Dominic Thiem.