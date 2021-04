Monaco, risultati e programma di domani su Sky

I risultati del lunedì in Germania: out i tedeschi Marterer (contro il lituano Berankis) e Stebe battuto dall’argentino Federico Coria. Berankis sfiderà al secondo turno la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Nel derby australiano Millman ha sofferto ma piegato il più giovane Popyrin. Netta la vittoria dell’altro bielorusso (Ivashka) sul finlandese Ruusuvuori. Il programma di martedì su Sky a partire dalle 11

Lo squadrone tedesco nel tabellone principale del torneo di Monaco di Baviera ha già perso due pezzi su sette.

Il primo a uscire è stato Maximilian Marterer, presente qui grazie ad una wild card. Il primo set contro Berankis è stato una battaglia durata oltre un’ora. Berankis ha mostrato più variazioni e più fluidità nello scambio e ha avuto la meglio chiudendo il tiebreak sul 12-10 prima di vincere il secondo set 6-3. Berankis al secondo turno affronterà Sasha Zverev, testa di serie n.1 e già due volte vincitore del torneo nel 2017 e nel 2018.

Fuori anche Stebe battuto 6-3, 3-6, 6-2 da Federico Coria in una partita dove il servizio non è stato un fattore: addirittura 14 i break. Una bella occasione per l’argentino, fratello minore del più celebre Guillermo finalista a Roland Garros nel 2004, che nel turno successivo affronterà il lucky loser Gombos e non Karatsev. Il russo era la testa di serie n.3 in tabellone, ma ha rinunciato dopo la finale persa a Belgrado contro Berrettini.

Nel derby australiano Millman ha dovuto soffrire per quasi tre ore prima di battere il più giovane Alexei Popyrin 7-6, 3-6, 7-5 al quarto match point e dopo aver servito per il match sul 5-3 nel terzo set. Millman affronterà nel turno successivo l’argentino Guido Pella che ha passeggiato contro Gerasimov prima che il bielorusso si ritirasse sul punteggio di 6-0, 2-0.

Netta anche la vittoria dell’altro bielorusso, il qualificato Ivashka 6-1, 6-2 sul finlandese Ruusuvuori.