Masters 1000 Madrid, tutto su Sky dal 2 al 9/5

Appuntamento su Sky Sport per il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 2 al 9 maggio. Tanti i protagonisti, tra i quali Nadal e Tsitsipas vincitori rispettivamente a Barcellona e Montecarlo. Tre italiani in tabellone: Berrettini, Sinner e Fognini

Dal 2 al 9 maggio grande tennis su Sky Sport e in streaming su NOW con il torneo maschile di Madrid, evento dell’ATP Masters 1000, che avrà nello spagnolo Rafa Nadal l’uomo da battere.

Sulla terra battuta della capitale spagnola, oltre a Nadal, molti dei più forti tennisti al mondo, a parte il serbo Novak Djokovic, numero uno al mondo, che ha dato forfait: da seguire il russo Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev e l’altro russo Andrey Rublev. Tre gli italiani presenti nel tabellone principale: Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Fabio Fognini.

Il torneo spagnolo verrà trasmesso in diretta su Sky Sport, i canali di riferimenti saranno Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, e in streaming su NOW. La prima giornata, domenica 2 maggio, andrà in onda su Sky Sport Collection.

La “squadra” tennis di Sky Sport che seguirà il Mutua Madrid Open sarà formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Paolo Ciarravano, Geri De Rosa, Dario Massara, Pietro Nicolodi, e Federico Zancan per le telecronache; al commento tecnico, invece, si alterneranno Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Claudio Mezzadri e Stefano Pescosolido