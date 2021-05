Il "martello" italiano punta a vincere il suo primo Masters 1000 della carriera: nella finale di Madrid deve vedersela contro Alexander Zverev, n.6 del mondo, capace nei quarti di eliminare in due set Nadal. La finale in diretta in tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (204). Intanto, a Roma oggi sono iniziati gli Internazionali d'Italia: tutto il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW