Fiorello, un coach speciale per Djokovic. VIDEO

Novak Djokovic trova a Roma un coach speciale in vista del debutto agli Internazionali d'Italia: il suo amico Fiorello. "Grazie per i suggerimenti di oggi in campo. E' sempre un piacere incontrarti e passare del tempo assieme sia in campo che fuori. La prossima volta canteremo assieme come abbiamo fatto al Festival di Sanremo", ha scritto su Instagram il numero 1 del mondo. Il Masters di Roma su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

