Berrettini: "Pubblico è mancato, non vedo l'ora"

Il Foro Italico apre al pubblico per le ultime 4 giornate, dagli ottavi di giovedì fino all’epilogo di domenica: capienza ridotta al 25% e tutti i posti saranno numerati. La scorsa edizione circa mille spettatori poterono assistere a semifinali e finali.

"Non vedo l'ora, è qualcosa che mi è mancato tantissimo, perché questo è un posto veramente speciale per me. Spero possa venire più gente possibile": Matteo Berrettini è impaziente di rotorvare il pubblico che tornerà al Foro Italico a partire dagli ottavi di finale di questo giovedì.