Il padrone di casa fuori all'esordio nella sua Svizzera: lo spagnolo Andujar vince 6-4, 4-6, 6-4 dopo una grande rimonta al terzo set. Per Roger è il secondo torneo del 2021 dopo l'ATP 250 di Doha e dopo il lungo stop. Travaglia si ritira nella sfida tutta italiana: avanza Cecchinato, che se la vedrà negli ottavi con Shapovalov. Ok anche Fognini che supera 6-2, 6-2 Pella. Agli ottavi sfida con Djere

Federer ko nella sua Svizzera . L'ex numero uno del mondo - alla prima partecipazione a un evento dell'ATP Tour a Ginevra - è stato subito eliminato al suo debutto dallo spagnolo Andujar , che vola ai quarti di finale. Roger perde il primo set 6-4, rientra in partita vincendo con lo stesso punteggio il secondo e vola 4-2 nel terzo, subendo però una clamorosa rimonta fatta da quattro game consecutivi. E finendo ko 6-4 in un'ora e cinquantuno di gioco. Per Federer era questo il secondo torneo del 2021, dopo l'ATP 250 di Doha giocato a marzo e dopo il lungo stop che lo vedeva assente dai campi addirittura dall'Australian Open del 2020 (gennaio-febbraio).

Avanti due italiani

Avanzano nel tabellone di Ginevra anche Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Quest'ultimo passa nel derby italiano con Travaglia, costretto al ritiro dopo aver perso il primo set e sotto 0-3 nel secondo. Per Cecchinato è sfida agli ottavi col numero 2 del seeding Shapovalov. Bene anche Fognini che supera in un'ora di gioco 6-2, 6-2 l'argentino Pella: per un posto nei quarti se la vedrà con Djere che ha superato Monteiro in un match serratissimo durato quasi tre ore.