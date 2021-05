Tutti a caccia di Rafa: la guida al Roland Garros

Dal 2005 a oggi, solo tre giocatori sono riusciti a fermare Rafa Nadal nello Slam parigino: ci proveranno ancora Djokovic e il rientrante Federer, ma anche la nutrita truppa azzurra guidata da Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini. Il Roland Garros in diretta su Eurosport (canale 210 e 211 Sky)

Il Roland Garros, secondo Slam della stagione, prende il via domenica 30 maggio sulla terra battuta di Parigi. Si chiuderà nella capitale francese la stagione sul rosso, prima dell'atteso ritorno a Wimbledon. Si va ancora a caccia di Rafa Nadal, fresco vincitore a Roma, tredici volte vincitore del Roland Garros, compresa l'ultima edizione, disputata eccezionalmente in autunno a causa della pandemia. Occhi puntati anche sul rientrante Roger Federer, che torna a Bois de Boulogne dopo il lungo stop e appena tre partite disputate nell'ultimo anno e mezzo e ovviamente sul n°1 del mondo Novak Djokovic. Folta e competitiva la truppa azzurra, guidata dal Top 10 Berrettini e dal fenomeno Sinner.

Quando si gioca il Roland Garros?

L'Open di Francia comincia domenica 30 maggio per concludersi domenica 13 giugno, quando sarà in programma la finale. E' l'edizione numero 125 del Roland Garros, che si disputa nei campi situati al 16° arrondissement della capitale francese. Il Centrale è il Court Philippe-Chatrier, dove si giocherà la finale, con una capienza di 14.800 spettatori. A causa della pandemia, la capacità sarà ridotta, con un massimo di 5.388 spettatori al giorno fino all’8 giugno, per poi passare fino a 13.146 a partire dal 9 giugno grazie al piano del governo di aumentare il tetto degli spettatori consentiti al 65% della capienza.