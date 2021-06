La giocatrice russa, secondo quanto riportato da Le Parisien, stava uscendo dalla seduta di massaggi dopo il match di doppio a Parigi. Sarebbe coinvolta in un'inchiesta della Procura di Parigi per truffa e corruzione, partita a fine 2020

Il fermo della Sizikova, 26 anni, secondo un'esclusiva di Le Parisien, è stato piuttosto movimentato, con il servizio di sicurezza del torneo che cercava di ostacolare i poliziotti. La tennista, numero 101 del mondo in doppio, sarebbe stata fermata giovedì sera mentre usciva dalla seduta di massaggi post gara. Sempre secondo la ricostruzione di Le Parisien, perquisizioni sono avvenute anche nella sua camera d'albergo. La tennista è al centro di un'inchiesta aperta lo scorso ottobre dalla procura di Parigi per "frodi tra bande organizzate" e per "corruzione sportiva attiva e passiva" come rivela anche il quotidiano tedesco Die Welt. Il Servizio Centrale Corse e Giochi (SCCJ) francese si sarebbero interessati al match di doppio femminile del 1° turno che Sizikova ha giocato lo scorso anno a Parigi (in coppia con l'americana Madison Brengle contro le rumene Andreea Mitu e Patricia Maria). Le rumene da favorite avevano vinto 7-6, 6-4, ma i sospetti degli inquirenti avrebbero riguardato i flussi dis commesse sul quinto game del secondo set. Sempre secondo quanto scrive Le Parisien, sarebbero state scommesse diverse decine di migliaia di euro con diversi operatori di scommesse (in diversi paesi) sulla vincita di questo gioco da parte delle tenniste rumene. Yana Sizikova aveva commesso due doppi falli e sbagliato un punto durante questo game.