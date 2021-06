Professione tennista, ma anche cantante per divertimento. Lorenzo Sonego ha inciso una canzone, si intitola "Un solo secondo", duettando con AlterEdo. "È una hit estiva - ha detto lui -. Erano anni che cercavo di fare un pezzo, questa passione per la musica è nata qualche anno fa e per divertimento siamo riusciti a incidere la nostra prima canzone"