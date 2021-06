Dominic Thiem, numero 5 del ranking Atp, non giocherà a Wimbledon a causa di un problema al polso. Lo ha annunciato il campione uscente dello US Open in un comunicato. Gli esami a cui si è sottoposto a Barcellona, dopo il ritiro nel torneo di Maiorca, hanno evidenziato il "distaccamento della guaina posteriore nel lato ulnare del polso destro". Thiem salterà sicuramemte Wimbledon, Amburgo e Gstaad e "dovrà portare un tutore per diverse settimane, prima di sottoporsi a un processo specifico di riabilitazione funzionale a riprendere la mobilità e la forza muscolare del polso, per poi tornare sul campo". Thiem, che aveva già annunciato nei giorni scorsi l’intenzione di non partecipare all’Olimpiade di Tokyo, spera di poter tornare in forma in tempo per poter difendere il titolo allo US Open, al via il prossimo 30 agosto.