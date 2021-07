Roger Federer è stato protagonista di una chiacchierata con Paolo Lorenzi in vista dell'ottavo di finale a Wimbledon contro Lorenzo Sonego. "Non è vero che non sapete giocare sull'erba, è un luogo comune come nel calcio con il catenaccio - ha puntualizzato -. Sonego ha un ottimo servizio e un bel dritto, non mi sorprende che sia arrivato fin qui". Poi sull'avanzare dell'età: "Non è facile, è il mio ultimo Slam da 39enne. Ma sono contento di come sto giocando"