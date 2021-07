Carreno Busta vince Atp Amburgo: Krajinovic ko

Lo spagnolo si è imposto in due set in finale contro il serbo (6-2, 6-4). Secondo titolo stagionale per il numero 13 del ranking Atp

Sulla terra rossa di Amburgo, lo spagnolo Pablo Carreno Busta conquista il suo primo titolo Atp 500, sconfiggendo in finale il serbo Filip Krajinovic, con un punteggio di 6-2 6-4. Per il numero 13 del ranking mondiale è il secondo titolo in stagione, dopo quello conquistato a Marbella. E da domani si ritorna in campo con il torneo di Umago, in diretta su Sky Sport Tennis.