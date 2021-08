Sinner sfida Korda: il match su Sky alle 20

L'altoatesino in campo dalle 20 all'Atp di Washington contro l'americano Sebastin Korda per un posto nei quarti di finale: diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Dopo la vittoria all'esordio contro Emil Ruusuvuori Jannik Sinner cerca un posto nei quarti di finale dell'Atp 500 di Washington contro lo statunitense Sebastian Korda. Appuntamento alle 20 ora italiana, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Si tratta del primo head to head tra i due giocatori: l'altoatesino è numero 24 del mondo, Korda attualmente occupa il 45° posto del ranking. Nella notte tornerà poi in campo Rafa Nadal, dopo la battaglia vinta all'esordio con Sock (7-6 al terzo).

Il programma degli ottavi a Washington (orari italiani):

Ore 20 - Jannik Sinner vs Sebastian Korda

Ore 20 - Denis Kudla vs Brandon Nakashima

Ore 20 - Ricardas Berankis vs Steve Johnson

A seguire - Jenson Brooksby vs Felix Auger-Aliassime

A seguire - Kei Nishikori vs Cameron Norrie

A seguire - Reilly Opelka vs John Millman

A seguire - Ivashka vs Mackenzie McDonald

Non prima delle 23 - Rafa Nadal vs Lloyd Harris