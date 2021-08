L'azzurra supera in due set l'americana Gauff e conquista la prima semifinale in carriera in un Wta 1000. A Montreal Giorgi adesso affronterà un'altra statunitense, Pegula, numero 30 al mondo

Non si ferma la corsa di Camila Giorgi al Wta 1000 di Montreal. Nei quarti di finale del torneo canadese l'azzurra, numero 71 del ranking, ha superato in due set la statunitense Coco Gauff, numero 24 al mondo, conquistando l'accesso in semifinale, la sedicesima in carriera e la prima in assoluto in un 1000. 6-4 7-6 (2), questo il risultato in favore della ventinovenne italiana, che ha così fatto fuori la terza 'top 25' in questo torneo: prima dell'americana, Giorgi aveva già eliminato la numero 9 del ranking, Elise Mertens, al primo turno e la numero 7, Petra Kvitova, agli ottavi di finale.