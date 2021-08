Roger Federer si ferma, ancora una volta. Lo svizzero, ai box dai quarti di finale di Wimbledon persi contro Hurkacz, ha annunciato con un video su Instagram una nuova operazione al ginocchio . Infortunio che l'aveva costretto a rinunciare al torneo olimpico di Tokyo 2020 e ai Masters 100 americani . "Dopo un consulto con i medici ho deciso di operarmi di nuovo: starò fuori molti mesi ", spiega il 20 volte vincitore Slam. Non ci sarà, dunque, allo Us Open e probabilmente nemmeno per il finale di stagione nei tornei indoor. Arrivederci al 2022, sperando che possa finalmente lasciarsi alle spalle i guai fisici e tornare, a 40 anni, per un addio consono alla sua classe. "La sfida non è facile, me ne rendo conto. Ma l'obiettivo è tornare sul Tour ", aggiunge l'elvetico prima di ringraziare i tifosi per i numerosi messaggi di sostegno.

Altra operazione al ginocchio per lo svizzero

Federer convive da tempo con problemi alle ginocchia. Nel 2016 si era operato al menisco sinistro, annunciando lo stop dopo la sconfitta in semifinale a Wimbledon contro Milos Raonic per risolvere un problema che si trascinava da inizio anno (si infortunò fecendo il bagnetto alle gemelline). Tornò, rigenerato, a inizio 2017, conquistando l'Australian Open in finale contro Rafa Nadal e strabiliando tutti con un nuovo tennis offensivo. A fine 2020 l'annuncio di un'altra operazione, questa volta al ginocchio destro, con tanto di arrivederci al 2021 prima che sul mondo (e anche sul World Tour) si abbattesse la pandemia da Covid-19.

I risultati di Federer nel 2021

Ma questa volta il ritorno sul circuito non è stato semplice: sconfitta al secondo turno a Doha contro Basilashvili, subito ko contro Andujar all'esordio sulla terra rossa a Ginevra. Quindi gli ottavi di finale al Roland Garros, per poi ritirarsi prima del match con Berrettini per preservarsi in vista dell'amata erba. Ad Halle ha perso con Auger-Aliassime agli ottavi, poi la netta sconfitta ai quarti di finale di Wimbledon con il polacco Hurkacz prima del nuovo stop. Ora la decisione di fermarsi, pochi giorni dopo aver compiuto 40 anni. Ma con l'obiettivo di tornare, ancora una volta, per regalare altre emozioni ai suoi milioni di tifosi.