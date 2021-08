Cincinnati, Zverev domina la finale contro Rublev

La medaglia d'oro di Tokyo si impone 6-2, 6-3 e conquista il suo 5° Maters 1000 (17° titolo in carriera. E ora va allo Us Open per provare a insidiare il regno di Djokovic

Sascha Zverev è il campione di Cincinnati. Finale senza storia con Rublev: è finita 6-2, 6-3 a conferma della superiorità nei confronti del tennista russo. Sono infatti 5 su 5 le vittorie di Zverev nei precedenti e senza aver mai perso nemmeno un set. Tanti errori (19) per Rublev, che nemmeno questa volta ha trovato le contromisure al tennis di Zverev. Un tennis aggressivo: il numero 5 del mondo ha concesso solo un break quando serviva per il match sul 5-2 e ha vinto il 93% dei punti con la prima.

Sascha dopo Boris

Per Zverev dunque continua l'ottimo momento dopo la medaglia d'oro a Tokyo. Non aveva mai vinto una partita a Cincinnati prima di quest'anno. Era dal 1985 (con Boris Becker) che mancava una vittoria tedesca. Si tratta del 17° titolo per lui, 5° Masters 1000 in carriera per Zverev che allo US Open, dove è stato finalista l'anno scorso, farà parte del gruppo dei favoriti subito dietro a Novak Djokovic