Gianluca Mager vola ai quarti di finale del Sofia Open: il sanremese ha battuto 7-6, 6-3 il serbo Kecmanovic. Eliminato al 1° turno Andreas Seppi, sconfitto in due set dall’ucraino Illya Marchenko, n.151 ATP. Giovedì l'esordio del campione in carica, Jannik Sinner, opposto al bielorusso Gerasimov. Il Sofia Open è in diretta su Sky Sport

Gianluca Mager stacca il pass per i quarti di finale del “Sofia Open”, torneo ATP 250 in corso sul veloce indoor della Armeec Arena della capitale della Bulgaria (diretta Sky Sport). Il 26enne sanremese, n.78 ATP,si è sbarazzato al 2° turno per 7-6, 6-3, in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco, del serbo Miomir Kecmanovic, n.62 del ranking. Venerdì Mager, per la quinta volta in carriera tra i migliori otto in un torneo ATP, la prima sul veloce indoor, affronterà per un posto in semifinale il vincente del match tra il bielorusso Ilya Ivashka, n.45 del ranking e il francese Gael Monfils, 35enne parigino, n.20 ATP e secondo favorito del seeding.