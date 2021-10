Sofia, Sinner in finale: Krajinovic ko in 2 set

L'altoatesino si qualifica per l'atto finale dell'Atp 250 di Sofia, torneo che aveva conquistato nella scorsa stagione. Sconfitto in semifinale il serbo Krajinovic in due set (6-3, 7-5). Domenica sfiderà il francese Monfils che ha battuto 7-5, 6-0 lo statunitense Giron: match in diretta alle 15.30 su Sky Sport Uno (subito dopo la fine del Round di Portimao di Superbike) e Sky Sport Tennis

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Atp 250 di Sofia battendo due set a zero il serbo Filip Krajinovic, n.37 Atp, col punteggio di 6-3, 7-5. Parte in discesa la semifinale dell'italiano, che riesce a strappare il servizio all'avversario già al quarto game. Nonostante Krajinovic provi a rientrare in gara, con il contro-break del settimo game, Sinner torna subito in vantaggio nel gioco successivo.

L'altoatesino fatica però all'inizio del secondo set e si ritrova in svantaggio due game a cinque. Il numero uno dell'Atp 250 Sofia torna in partita e vince ben cinque game di seguito, portando a termine una grande rimonta, complice anche un problema fisico di Krajinovic.

L'altoatesino, n.14 del ranking e campione in carica nel torneo bulgaro, affronterà in finale Gael Monfils. Il francese, testa di serie numero 2, ha sconfitto per 7-5, 6-0 lo statunitense Marcos Giron. Il match sarà in diretta domenica alle 15.30 su Sky Sport Uno (subito dopo la fine del Round di Portimao di Superbike) e Sky Sport Tennis.